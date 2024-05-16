Çin'in gizli gemisi ifşa oldu. Eşi benzeri yok

Dünya donanmalarında şu ana kadar bildirilen üç drone taşıyıcı gemisi bulunuyor ve bunlardan üçü de Çin’e ait. Çin’in bildirimini yaptığı bu gemiler arasında en üstün teknolojiye sahip olanı Type-003 Fujian adını taşıyor. Şu anda deneme aşamasında bulunan gemisinin bulunduğu Yangtze Tersanesi’nin uydu görüntülerinde ise Çin’in herkesten gizlediği bir başka gemi daha göze çarpıyor.

Mitchell Enstitüsü Kıdemli Asistan Üyesi J. Michael Dahm’ın ortaya çıkarttığı bu keşif Çin’in elinde bugüne kadar bildirmediği 4. Bir drone taşıma gemisinin daha olduğunu ortaya koydu.

Fotoğraf üzerinden incelemelerde bulunan Dahm, bu geminin diğerlerinden çok daha farklı olduğunu söylüyor. Dahm bu geminin dünyanın ilk özel sabit kanatlı drone taşıyıcısı olduğuna emin. Drone taşıyıcı gemilerinin diğer uçak gemilerine kıyasla çok daha küçük olduğu biliniyor. Bunların güverteleri, ABD ve Çin Donanması’ndaki süper taşıyıcı gemilerinkinin ancak üçte biri uzunluğunda ve genişlikleri ise onların yarısı kadar.

Drone taşıyıcı gemileri, İkinci Dünya Savaşı’nda kullanılan eskort taşıyıcılarından biraz daha kısa ama daha genişler. Bundan dolayı da sabit kanatlı uçakları bunların üzerinden fırlatmak mümkün değil. Dahası drone taşıması amacıyla dizayn edilen gemilerin düz güverte düzenleri, uçakların aynı anda kalkış ve iniş yapmasına da izin vermiyor. Dahası bunlarda uçak hangarı bulunmadığından taşıyacağı uçak sayısı oldukça sınırlı kalır. İşte bu bilgiler ışığında fotoğrafta görülen geminin bir drone taşıyıcısı olduğunu iddia ediyor.

Dronelar karada olduğu gibi artık denizdeki savaşların da giderek artan bir parçası. Dünyada önde gelen donanmaların tamamı, drone taşımacılığı için halihazırdaki uçak gemilerini kullanmaya çalışıyor. Türkiye ve İran başta olmak üzere bazı donanmalar ise drone taşıyıcı üretmek için bütün gücünü seferber etmiş durumda. Ancak uzmanların da belirttiği üzere bu alan henüz emekleme aşamasında.

Fotoğrafı analiz eden Dahm, genel görüntüye göre bunun bir çeşit uçak gemisi olduğunu belirtiyor. Fakat sancak tarafının üst yapısı ile birlikte iskele boyunca uzanan belirgin bir çıkmaya da dikkat çekiyor. Dahm’a göre gövdenin görünüşü “Her bakımdan alışılmadık bir durum”. Fotoğrafta geminin gövdesi geniş aralıklı bir katamaran olarak görülüyor. Katamaranlar, geniş bir güverte alanına izin verdikleri için uçak gemisi konseptlerinde sıklıkla yer alsa da aslında daha önce hiç kimse böyle bir katamaran inşa etmemişti. Ayrıca uydu görüntülerinin analizi, uçuş güvertesinin çok alçak olduğunu da gösteriyor. Bu alçaklıktaki bir geminin hangara sahip olması pek de mümkün değil. Şayet varsa da tavanı çok alçak olacağı için işlevselliğini büyük oranda kaybedeceği açık. Bütün bu özellikleri göz önünde tutulduğu zaman yüksek tempolu veya uzun süreli uçuş operasyonlarını destekleyecek şekilde tasarlanmış olduğunu anlaşılıyor.

Dahm geminin uçuş güvertesi hakkında da önemli bilgiler paylaşıyor. Predator dronlarının Çin'deki eşdeğerleri gibi yaklaşık 20 metre kanat açıklığına sahip uçakları veya droneları rahatça çalıştırabilecek kadar geniş olduğunu belirten Dahm, “Bir uçuş güvertesinin varlığı bile bunun uçakların inişi için planladığını gösteriyor. Kurtarma gerekli değilse, bir tür mancınık veya fırlatma rampası da fırlatma için yeterli olacaktır” açıklamasında bulundu.

Jiangsu Dayang Marine'in daha önce Çin Donanması için simüle edilmiş düşman gemileri inşa edildiği biliniyor. Çin'in uzunca bir süredir devam ettirdiği silah test programında, Batı ve Batı eğilimli donanmaların gemilerini simüle etmeye yönelik kapsamlı bir program geliştirdiği geçen yıllarda dünya basınına sızmıştı: Gemisavar balistik füzeleri, ABD Donanması uçak gemilerinin tam boyutlu ana hatları üzerinde test ediliyor. Bu tersanede şimdiye kadar birçok yüksek teknolojili hedef mavnası ve iki büyük drone ana gemisi inşa edildi. Tüm bunlar “Elektronik Mavi Kuvvet” diye anılan düşman gemilerinin simülasyonu göreviyle denemelerde görev alıyor.

Eğer fotoğrafta görülen gemi, tasarımından da anlaşılacağı üzere denizde büyük sabit kanatlı İHA'ları desteklemeyi amaçlıyorsa, kimi veya neyi simüle etmesinin beklendiği sorusunu gündeme getiriyor. Belirttiğimiz gibi dünyadaki ilk insansız hava aracı taşıyıcısı olduğundan bilinen hiçbir batı gemisini taklit edemez çünkü benzersiz. İkinci olasılık ise bunun Çinliler tarafından denizde drone operasyonlarını test edecek ve geliştirecek bir tür deneysel platform olarak tasarlanmış olması. Elektronik Mavi Kuvvet Simülasyonu için mi yoksa tamamen araştırma ve geliştirme amaçlı mı olduğu ise henüz bilinmiyor.