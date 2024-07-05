Çin’in otomobil ithalatında vergi düzenlemesi

Düzenleme: Kaynak: AA
Çin’in otomobil ithalatında vergi düzenlemesi

Yatırım teşvik belgesi çerçevesinde gümrük muafiyetinden faydalanarak gerçekleştirilen Çin menşeli otomobil ithalatında, ek mali yükümlülük uygulanmamasına karar verildi.

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği duyuruldu.

Cumhurbaşkanın verdiği karar kapsamında, haziranda, "Çin'den ithal edilen içten yanmalı ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı" biçiminde ek olarak gümrük vergisi uygulanmasına karar verilmişti.

Yapılan düzenlemeye eklenen yeni maddeye göre yatırım teşvik belgesi çerçevesinde, gümrük muafiyetinden faydalanarak yapılan Çin menşeli otomobil ithalatında, ek mali yükümlülük uygulanmamasına karar verildiği duyuruldu.

Buna göre Türkiye'de yatırım yapacak olanlar, bahsi geçen vergiden muaf tutulmasına karar verildi.

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