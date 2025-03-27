Çin'in yapay zeka destekli sansür makinesi ortaya çıktı

Çin'in devlet destekli sansür mekanizmasını yapay zeka ile güçlendirdiği ortaya çıktı. TechCrunch tarafından incelenen sızdırılmış bir veri tabanı, Çin hükümetinin büyük dil modellerini (LLM) bilgi kontrolünü artırmak için kullandığını gösteriyor. Sistem, ekonomik şikayetler, yolsuzluk haberleri ve siyasi hicivler gibi içerikleri anında tespit ederek sansürleyebiliyor.

Yapay zekânın dil devrimi: Büyük Dil Modelleri (LLM) nedir?

ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde Çin sansürü üzerine araştırmalar yapan Xiao Qiang, "Bu sistem, devletin bilgi kontrol mekanizmalarını daha verimli ve detaylı hale getirmek için tasarlandı" dedi. Geleneksel sansür yöntemleri, belirli kelimeleri engelleme ve manuel incelemelere dayanırken, yapay zeka destekli bir sistem çok daha geniş çaplı ve hızlı bir denetim sağlıyor.

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SANSÜRÜN KAPSAMI GENİŞLİYOR

Bu yeni sistem, yalnızca Tiananmen Meydanı Katliamı gibi bilinen tabu konularla sınırlı değil. Çin'deki kırsal yoksulluk, gıda güvenliği skandalları, finansal dolandırıcılıklar ve işçi hakları gibi konular da hedef alınıyor. Hatta Çinli iş insanlarının rüşvet talep eden polislerden şikayet ettiği paylaşımlar bile sansürleniyor.

Sistem aynı zamanda Tayvan ile ilgili tartışmalara büyük önem veriyor. TechCrunch tarafından yapılan analizde, veri tabanında "Tayvan" kelimesinin 15 binden fazla kez geçtiği tespit edildi.

Askeri konular da sıkı bir şekilde izleniyor. Çin'in askeri tatbikatları, yeni silah sistemleri ve stratejik hamleleriyle ilgili içerikler öncelikli olarak sansürlenmesi gereken konular arasında yer alıyor.

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GÜVENLİK AÇIĞI SAYESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Veri tabanı, güvenlik araştırmacısı NetAskari tarafından keşfedildi. Bu büyük dil modeline ait veriler, Baidu sunucularında açık bir Elasticsearch veri tabanında depolanıyordu. NetAskari, bu bilgileri TechCrunch ile paylaşarak sistemin çalışma prensiplerini ortaya çıkardı.

Verilerin en güncel kayıtları 2024 yılının Aralık ayına ait. Ancak bu sistemi kimin geliştirdiğine dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Uzmanlar, Çin hükümeti ya da ona bağlı kuruluşların bu modeli, internet üzerindeki bilgi akışını kontrol etmek için tasarladığını düşünüyor.

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"HALKIN GÖRÜŞLERİNİ YÖNLENDİRME" AMACI TAŞIYOR

TechCrunch tarafından incelenen belgelerde, sistemin "halkın görüşlerini yönlendirme" çalışmaları için tasarlandığı belirtiliyor. Çin'de bu terim genellikle sansür ve propaganda faaliyetlerini kapsıyor.

İfade özgürlüğü üzerine çalışan Article 19 örgütünün Asya Programı Yöneticisi Michael Caster, bu terimin Çin’in en güçlü dijital sansür kurumu olan Siber Uzay İdaresi tarafından sıkça kullanıldığına dikkat çekti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, interneti “Çin Komünist Partisi’nin kamuoyu oluşturmadaki en önemli cephesi” olarak tanımlıyor.

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DİJİTAL BASKI YAPAY ZEKA İLE GÜÇLENİYOR

Çin hükümetinin yapay zeka destekli sansür projeleri hızla gelişiyor. OpenAI tarafından geçtiğimiz ay yayımlanan bir rapora göre, Çin merkezli bir grup, yapay zeka kullanarak sosyal medya platformlarında insan hakları protestolarını takip edip yetkililere bildiriyordu.

OpenAI ayrıca Çinli muhaliflerden Cai Xia gibi isimleri itibarsızlaştırmaya yönelik otomatik yorumlar üretildiğini de tespit etti. Geleneksel yöntemlerde belirli kelimeleri engelleyen algoritmalar kullanılıyordu. Ancak yapay zeka ile çalışan büyük dil modelleri, çok daha geniş çaplı analizler yaparak ince detayları bile yakalayabiliyor.

Xiao Qiang, "Yapay zeka destekli sansür yöntemleri, hükümetlerin kamuoyunu kontrol etmesini daha sofistike hale getiriyor. Özellikle Çin merkezli yapay zeka modelleri büyük bir hızla gelişiyor" dedi.

Bu gelişmeler, otoriter yönetimlerin en son teknolojileri sansür mekanizmalarını güçlendirmek için kullandığını bir kez daha gözler önüne seriyor.