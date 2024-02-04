Çinko eksikliği ihmale gelmez

Çinko eksikliği, vücutta çinko mineralinin yeterli düzeyde bulunmadığı durum. Çinko, vücudun birçok biyolojik işlevini yerine getirmek için gerekli bir mineraldir.
Çinko eksikliği, beslenme, hastalık veya hamilelik gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Çinko eksikliği, aşağıdaki hastalıklara neden olabilir:
Bağışıklık sisteminin zayıflaması ve enfeksiyonlara karşı savunmasız kalması
Yara iyileşmesinin yavaşlaması ve cilt ülserleri oluşması
Saç ve tırnaklarda dökülme, kırılma ve renk değişimi
Tat ve koku alma duyularının azalması veya kaybolması
Büyüme ve gelişmenin durması veya gecikmesi
Cinsel fonksiyonların bozulması ve üreme yeteneğinin azalması
Göz sorunları, özellikle gece körlüğü
Sinirlilik, depresyon ve öğrenme güçlüğü
Çinko eksikliği, kan veya idrar testleri ile teşhis edilebilir. Çinko eksikliği tedavisi, çinko içeren besinlerin tüketilmesi veya çinko takviyelerinin kullanılması ile yapılabilir. Çinko en çok et, balık, yumurta, süt, peynir, kabak çekirdeği, fındık, badem, kuru baklagiller ve tam tahıllarda bulunur. Çinko eksikliğinden korunmak için dengeli ve sağlıklı bir beslenme planı uygulamak önemlidir.