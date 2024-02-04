Çinko eksikliği ihmale gelmez

Gülsüm Sundu
Çinko eksikliği ihmale gelmez
Çinko eksikliği hangi hastalıkları yapar? İşte yanıtı

Çinko eksikliği, vücutta çinko mineralinin yeterli düzeyde bulunmadığı durum. Çinko, vücudun birçok biyolojik işlevini yerine getirmek için gerekli bir mineraldir.

Çinko eksikliği, beslenme, hastalık veya hamilelik gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Çinko eksikliği, aşağıdaki hastalıklara neden olabilir:

Bağışıklık sisteminin zayıflaması ve enfeksiyonlara karşı savunmasız kalması

Yara iyileşmesinin yavaşlaması ve cilt ülserleri oluşması

Saç ve tırnaklarda dökülme, kırılma ve renk değişimi

Tat ve koku alma duyularının azalması veya kaybolması

Büyüme ve gelişmenin durması veya gecikmesi

Cinsel fonksiyonların bozulması ve üreme yeteneğinin azalması

Göz sorunları, özellikle gece körlüğü

Sinirlilik, depresyon ve öğrenme güçlüğü

Çinko eksikliği, kan veya idrar testleri ile teşhis edilebilir. Çinko eksikliği tedavisi, çinko içeren besinlerin tüketilmesi veya çinko takviyelerinin kullanılması ile yapılabilir. Çinko en çok et, balık, yumurta, süt, peynir, kabak çekirdeği, fındık, badem, kuru baklagiller ve tam tahıllarda bulunur. Çinko eksikliğinden korunmak için dengeli ve sağlıklı bir beslenme planı uygulamak önemlidir.

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