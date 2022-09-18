18 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Bilim
  • >
  • Bilim insanlarından Ay'ın oluşumuna ışık tutacak keşif 

Bilim insanlarından Ay'ın oluşumuna ışık tutacak keşif 

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Ulusal Uzay Bilimi Merkezi (NSSC), keşif aracı Chang'e-5 aracılığıyla Ay yüzeyinde yürütülen keşif faaliyetleri sırasında en az dört katmandan oluşan volkanik lav akıntısına yönelik jeolojik kanıtlar keşfedildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 17:09
Takip Et

Çinli bilim insanları Ay yüzeyinde önemli bir keşfe imza attı

Bilim insanlarından Ay'ın oluşumuna ışık tutacak keşif 
+
Aa
-

Çin'in Chang'e-5 keşif aracı, 2020'nin sonunda Ay'dan Dünya'ya toplamda bin 731 gram örnek getirmişti. Chang'e-5'in iniş yaptığı, "Fırtınalar Okyanusu" olarak da bilinen Oceanus Procellarum'un kuzeybatı bölgesinin Ay yüzeyindeki en genç bazalt birimlerden biri olduğu düşünülüyor.

Bilim insanları bölgenin Ay'da uzun süredir devam eden volkanik faaliyetlerin sürdürülmesinden sorumlu olduğu düşünülen uranyum, toryum ve potasyum gibi ısı üreten elementler açısından zengin olduğunu söylüyor.

AY'I DAHA YAKINDAN TANIYACAĞIZ

Araştırma projesinin lideri Du Jun, "Chang'e-5'in iniş alanındaki bazaltın kalınlığı ve patlama hızının incelenmesi, aydaki volkanik aktivitenin ve iç termal evrim tarihinin anlaşılmasını daha da ileri taşıyacak" yorumunda bulundu.

Bu sorulara yanıt bulabilmek için NSSC'den ve Çin'deki diğer kurumlardan araştırmacılar Chang'e-5'in iniş bölgesindeki Ay'ın karanlık yüzünde kalan bazaltların kalınlığını hesapladı.

2 MİLYAR YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

Sonuçlar, iniş alanında en az dört magmatik patlama yaşandığını ve medyan kalınlığın sırasıyla 230, 70, 4 ve 36 metre olduğunu gösterdi. Ayrıca, çalışma aynı zamanda Chang'e-5 iniş bölgesindeki bazaltlarının patlama hızının yaklaşık 2 milyar yıl önce önemli ölçüde arttığını gösteriyor.

Du, "Bu sonuçların, Ay'daki volkanik faaliyetlerin süresini ve ölçeğini açıklayabilecek bir sayısal model için yeni sınırlar sağlaması bekleniyor" dedi. Araştırma bulguları kısa süre önce Jeofizik Araştırmalar Dergisi, Gezegenler'de yayımlandı.(AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bağcılar’da taksiciye saldırı: Fazladan istediği fişi vermeyince boğazını kesti
1
﻿Bağcılar’da taksiciye saldırı: Fazladan istediği fişi vermeyince boğazını kesti
﻿Bağcılar’da taksiciye saldırı: Fazladan istediği fişi vermeyince boğazını kesti
﻿AKP’li ismin 'İhtilal mi yapacaksınız' sözleri stüdyoyu gerdi: Aytunç Erkin yayından gitmeye kalktı
2
﻿AKP’li ismin 'İhtilal mi yapacaksınız' sözleri stüdyoyu gerdi: Aytunç Erkin yayından gitmeye kalktı
﻿AKP’li ismin 'İhtilal mi yapacaksınız' sözleri stüdyoyu gerdi: Aytunç Erkin yayından gitmeye kalktı
﻿Sedat Peker'den cinayet açıklaması: En basit tanımıyla safdillik
3
﻿Sedat Peker'den cinayet açıklaması: En basit tanımıyla safdillik
﻿Sedat Peker'den cinayet açıklaması: En basit tanımıyla safdillik
﻿Üsküdar Belediye Başkanı sosyal medyada linç edilmişti. Bir AKP'li Belediye Başkanı daha İmamoğlu'na teşekkür etti
4
﻿Üsküdar Belediye Başkanı sosyal medyada linç edilmişti. Bir AKP'li Belediye Başkanı daha İmamoğlu'na teşekkür etti
﻿Üsküdar Belediye Başkanı sosyal medyada linç edilmişti. Bir AKP'li Belediye Başkanı daha İmamoğlu'na teşekkür etti
﻿İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket: AKP'de tarihi kırılma
5
﻿İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket: AKP'de tarihi kırılma
﻿İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket: AKP'de tarihi kırılma
﻿Cemal Enginyurt'tan flaş iddia: Kimlere kaset kumpası kurulacak?
6
﻿Cemal Enginyurt'tan flaş iddia: Kimlere kaset kumpası kurulacak?
﻿Cemal Enginyurt'tan flaş iddia: Kimlere kaset kumpası kurulacak?
﻿Meteoroloji uyardı. Çok kuvvetli geliyor. Aralarında İstanbul da var
7
﻿Meteoroloji uyardı. Çok kuvvetli geliyor. Aralarında İstanbul da var
﻿Meteoroloji uyardı. Çok kuvvetli geliyor. Aralarında İstanbul da var
﻿Nefesleri kesen maçta kazanan Samsunspor
﻿Nefesleri kesen maçta kazanan Samsunspor
﻿Nefesleri kesen maçta kazanan Samsunspor
﻿KPSS Lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
﻿KPSS Lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
﻿KPSS Lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
﻿Arsenal'in genç yıldızı tarihe geçti
﻿Arsenal'in genç yıldızı tarihe geçti
﻿Arsenal'in genç yıldızı tarihe geçti
﻿Yüzde 50 kira zammını kabul etmeyen kadına ev sahibi dayağı
﻿Yüzde 50 kira zammını kabul etmeyen kadına ev sahibi dayağı
﻿Yüzde 50 kira zammını kabul etmeyen kadına ev sahibi dayağı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.