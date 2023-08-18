Çinli Evergrande iflas başvurusunda bulundu

Çin'in bir zamanlar ülkenin en büyük ikinci emlak geliştiricisi olan Evergrande Group, Perşembe günü New York'ta iflas başvurusunda bulundu.

Çinli Evergrande iflas başvurusunda bulundu

2021 yılı sonlarında temerrüde düşen ve büyük bir kriz yaşayan Çin’in emlak geliştiricisi olan Evergrande Group, Perşembe günü New York'ta iflas başvurusunda bulundu.

Şirket, ABD iflas yasasının, yeniden yapılandırma sürecinden geçen ABD dışındaki şirketleri, onları dava etmeyi veya ABD'deki varlıklarını dondurmak isteyen alacaklılardan koruyan 15'nci bölümü kapsamında koruma talep etti. Çinli ev inşaatçısının 15. Bölüm dilekçesi, Hong Kong, Cayman Adaları ve İngiliz Virgin Adaları'nda devam eden yeniden yapılandırma görüşmelerinin tanınmasını istediğine atıfta bulunuyor.

Uluslararası borç yeniden yapılandırma anlaşmaları, bazen bir işlemin sonuçlandırılması sırasında Bölüm 15'in doldurulmasını gerektirir. Geçen yıl, Pekin merkezli geliştirici Modern Land China Co., 250 milyon dolarlık bir tahvili geri ödeyemediği ve bir offshore borç yeniden yapılandırma anlaşmasıyla devam edeceğini söyleyerek Bölüm 15'te iflas başvurusunda bulundu.

Evergrande'nin kaderinin Çin'in 60 trilyon dolarlık mali sistemi üzerinde geniş etkileri var ve ülkenin şimdiye kadarki en büyük yeniden yapılanmalarından biri olacak. 300 milyar doları aşan yükümlülüklerinin büyüklüğü, sürecin kesinlikle uzun olacağı anlamına geliyor.

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