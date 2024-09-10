Çinli iş insanı İstanbul’da ölü bulundu

İstanbul'da 58 yaşındaki Çin asıllı iş insanı Yuan Bai evinde ölü bulundu. Ailesi kayınvalidesi ve kayınpederinin Bostancı Mahallesi Cami sokaktaki evinde kalan Bai'den yakınları uzun zamandır haber alamayınca, eve geldiler. Yakınları evin kapısının açılmaması nedeniyle poli ekiplerine haber verdi.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, daireden kimyasal olduğunu düşündükleri bir koku ile karşılaştı.

İtfaiye ekipleri özel kıyafet giyerek daireye girdi. Ekipler, Yuan Bai'yi yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Bai'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

TÜRK VATANDAŞILIĞI ALMIŞ

Olay yeri inceleme ekipleri daireye girerek uzun süre çalışma yaptı. Yapılan incelemelerinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Yuan Bai'nin cansız bedeni Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.Yuan Bai'nin 4 yıl önce Yunus Deniz adını alarak Türk vatandaşı olduğu belirtildi.