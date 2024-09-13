Çinli otomotiv devi Türkiye'de işçi arıyor. Alım yapılacak iller ve pozisyon belli oldu

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olan Çin merkezli BYD'nin Türkiye'de yapacağı büyük yatırım, Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde imzalanmıştı. Bu anlaşma doğrultusunda, BYD'nin Manisa'da yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla, yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ve sürdürülebilir mobilite teknolojileri için bir AR-GE merkezi kurması planlanıyor. 2026'nın sonunda üretime geçmesi hedeflenen bu tesisin, 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlaması bekleniyor.

TÜRKİYE'YE YAPILACAK YATIRIMLAR NE OLACAK?

Ancak, son günlerde uluslararası medyada Çin yönetiminin elektrikli otomobil üreticilerine teknolojilerinin yurt içinde kalmasını sağlama çağrısında bulunduğu yönündeki haberler, Türkiye'ye yapılacak yatırımların durumunu merak konusu yaptı.

"HERHANGİ BİR AKSAKLIK YAŞANMADI"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu an için BYD ve Chery ile Türkiye'de fabrika yatırımları konusunda herhangi bir aksaklık yaşanmadığını belirtti. Türkiye'deki ve Avrupa'daki yatırım planlarının sorunsuz şekilde devam ettiği ifade edildi.

HANGİ POZİSYONLARDA İŞÇİ ALINACAK?

BYD'nin Türkiye'de İstanbul ve Manisa için iş ilanları açtığı da belirtildi. Manisa'da "işe alım uzmanı, İK yöneticisi, kıdemli danışman, iş sağlığı ve güvenliği mühendisi ve bordro uzmanı" pozisyonları için, İstanbul'da ise "yedek parça stok kontrol ve bayi destek uzmanı, mali kontrol ve raporlama uzmanı, satış sonrası değer zinciri sorumlusı, satış muhasebe uzmanı ve kıdemli İK uzmanı/İK yöneticisi (Çince konuşan)" pozisyonları için ilanlar yayımlandı.

BYD'nin Türkiye'ye yapacağı 1 milyar dolarlık yatırım, Türk otomotiv sanayisi için önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Bu yatırımın, Türkiye'deki yatırım ortamını daha cazip hale getirmesi ve diğer sektörlerden markaların da ilgisini çekmesi bekleniyor.

EYLEM PLANLARI DUYURULMAYA BAŞLANDI

Yerli üretimin artırılması ve iç pazarda korunması amacıyla, Çin menşeli benzinli ve hibrit araçlara ilave gümrük vergisi uygulanması kararı alındı. Bu karar sonrası, Türkiye'yi Avrupa'ya açılan bir kapı olarak gören Çinli markalar, yeni yatırım ve eylem planlarını duyurmaya başladı.

AVRUPA'YA AÇILAN KAPI OLACAK

BYD'nin ardından Türkiye'de yatırım yapma konusunda en yakın adaylardan biri Chery olarak öne çıkıyor. Chery'nin, Türkiye'de yatırım konusunda uzun zamandır titizlikle çalıştığı ve tüm fizibilite çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor. Ayrıca, Skywell ve MG gibi markaların da Türkiye'de yatırım çalışmalarına devam ettiği biliniyor. Çin'in en büyük otomobil üreticilerinden DFSK'nın Türkiye operasyonları ise, markanın Avrupa'ya açılan kapısı olarak önemini artırmaya devam ediyor.

YİĞİT AKÜ İLE ANLAŞMA İMZALANDI

Dünyanın en büyük lityum pil üreticilerinden olan Çinli Ganfeng Lithium ise Türkiye'de 500 milyon dolarlık bir yatırım yapmak üzere Yiğit Akü ile anlaşma imzaladı.