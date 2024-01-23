Çinli otomotiv devinden off-road aracı. Tasarımı dikkat çekti

Haber: Ercan KARACA

Geleneksel SUV’larla karşılaştırıldığında Çinli otomotiv devi J7, kısa, güçlü ve düz çizgilere, açılı bir kontura sahip olarak görüldü. Çağdaş elit tasarım anlayışıyla karakteristik özelliği olan hem entelektüel hem de fiziksel cesaret yayan dengeli bir görsel etki oluşturan araç altıgen şelale tasarımlı ızgara, büyük JAECOO logosuyla bir araya gelerek sadece markanın güvenini vurgulamakla kalmadı. Kullanıcıda benzersiz bir arazi gücü duygusu da uyandırdı.

Aracın ön farları bağımsız uzun ve kısa huzmeli merceklere ve akıcı bir karşılama ışığı efektiyle bölümlü bir LED matris aydınlatmaya sahipti. Bu, off-road maceralarına ve yeni keşiflere açılan kapıyı simgeledi.

1,1 METREKARELİK AÇILIR TAVANLA İÇ MEKÂN DAHA FERAH OLDU

Yenilikçi, tüm vücudu destekleyen koltuklar, J7’nin üstün kalite ve işçiliğinin yansımasıydı. Kaliteli dolgu malzemesi ve yüzeyiyle sadece rahat bir oturum sunmakla kalmıyor, aynı zamanda gelişmiş bir işlevsellik de sundu.

Altı yöne ayarlı elektrikli koltuklar, aynı zamanda dört yöne ayarlı elektrikli bel desteğiyle dikkat çekti. Koltuklar zorlu maceralarda ek konfor için önde ısıtma ve soğutma fonksiyonuyla da ön plana çıktı.

Ön koltukların arkasındaki telefon cebi ve 1,1 metrekarelik oldukça büyük panoramik açılır cam tavan gibi ek özellikler kabin deneyimini daha da geliştirdi.

JAECOO, kullanıcılarına tasarım ve kaliteyi birleştirerek off-road ve kentsel unsurların uyumlu bir şekilde bir arada olmasını sağlayacak. Bir araç veya markadan çok daha fazlası olan JAECOO, modern kent seçkinlerinin genişleyen ruhunu temsil edecek.