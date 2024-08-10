Çinli raket Olimpiyat tarihine geçti

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Çinli raket Olimpiyat tarihine geçti

Ma Long, Cuma günü Paris Oyunlarında Çin'in erkekler masa tenisi takım finalini kazanmasına yardımcı olarak Olimpiyatlar tarihinde en çok altın madalya kazanan Çinli sporcu oldu .

Çin, takım müsabakalarında İsveç'i yenerek üst üste beşinci kez olimpiyat şampiyonluğuna ulaşırken, Ma ise altıncı altın madalyasını kazanarak masa tenisi alanında en çok madalya kazanan olimpiyat sporcusu oldu.

35 yaşındaki Ma, 2012'deki Londra'dan bu yana her Yaz Oyunları'nda en az bir altın madalya kazandı.

Rekortmen raket madalya töreninden sonra verdiği demeçte "Geçtiğimiz 12 yıl inişler ve çıkışlarla dolu bir yolculuktu ve kendimi inanılmaz derecede şanslı hissediyorum. Her Olimpiyatta birçok farklı rol oynadım: Tokyo'dan sonra Paris'te olmayı beklemiyordum, ancak bu üç yıl zihinsel ve teknik olarak büyümeme yardımcı oldu. Bu altın madalya Olimpiyat yolculuğumu tamamlamanın harika sonu oldu" dedi.

Ma, Çin adına takım branşlarında dört altın madalyası olan tek oyuncu. Ma bugüne kadar Paris, Tokyo, Rio de Janeiro ve Londra'da gerçekleştirilen Olimpiyat Oyunlarında kazandı.

Çinli raket teklerde ise Tokyo ve Rio Oyunlarında altın madalya kazanmıştı.

Masa tenisinde uzun süredir baskın güç olan Çin, Paris Olimpiyat Oyunlarında şimdiye kadar dört Olimpiyat altın madalyasını topladı. Diğer zaferler erkekler ve kadınlar tekler turnuvalarında ve karma çiftlerde geldi.

Çin, 1988 Seul Olimpiyatlarında 41 altın madalyanın 36'sını kazanarak tarihi bir başarı elde etmişti.

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