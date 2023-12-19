Çinli SUV’un ardından Elon Musk'ın Cybertruck’ı da su üzerinde yüzecek model çıkartıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Çinli SUV’un ardından Elon Musk'ın Cybertruck’ı da su üzerinde yüzecek model çıkartıyor
Ünlü iş insanı Elon Musk, Tesla Cybertruck'a özel "tekne modu" getirileceğini duyurdu, Bu şekilde Cybertruck, derin su birikintilerinde dahi en az 100 metre yol alabilecek. Benzer teknolojiyle ilk kez Çin menşeli BYD markası U8 isimli SUV modelinde kullanmış ve su üzerinde gitmeyi başarmıştı.

Elon Musk, tasarımı ve özellikleriyle büyük beğeni toplayan Tesla Cybertruck isimli elektrikli pick-up ile ilgili yeni bir duyuru yaptı.

ELON MUSK SİNALİ VERDİ

Elon Musk, Cybertruck için özel bir mod paketi üzerinde çalıştıklarını ve bu sayede aracın tekneye dönüşeceğini açıkladı. Ünlü iş insanı Musk, Cynbertruck’ın karadaki zorlu şartlarda olduğu kadar, su üzerinde de başarılı olabileceğinin sinyalini verdi.

Musk paylaşımında “Cybertruck'ın tekne olarak en az 100 metre su geçmesini sağlayacak bir mod paketi sunacağız. Sadece kabin kapısı contalarını yükseltmeniz gerekir” dedi.

5-002.jpg

ÇİNLİ BYD MARKASI SU ÜZERİNDE GİTMEYİ BAŞARMIŞTI

Daha önce Çinli dev otomobil üreticisi BYD, YangWang markası altında yüzen elektrikli aracının görüntülerini paylaşmıştı. "U8" isimli elektrikli SUV model, saatte 3 km hızla 30 dakika boyunca su üzerinde ilerleyebiliyor.

2-002.jpg

İlgili Haberler
Bu tünele Tesla'dan başka araç giremiyor
Tesla 2 milyondan fazla aracı geri çağıracak
Tesla 2 milyondan fazla aracı geri çağıracak
Tesla'da İnsana Benzeyen Yeni Robot Sahneye Çıktı
Tesla'da İnsana Benzeyen Yeni Robot Sahneye Çıktı
Faytonla karşılaşan Tesla'nın kafası karıştı
Faytonla karşılaşan Tesla'nın kafası karıştı
Son Haberler
Tebliğci bu sefer de metroda... Video
Tebliğci bu sefer de metroda...
Adana’da eski devlet hastanesinde yangın Gündem
Adana’da eski devlet hastanesinde yangın
Bilecik’teki köpek ölümlerinin şüphelileri serbest Gündem
Bilecik’teki köpek ölümlerinin şüphelileri serbest
Hansi Flick Beşiktaş'a mesaj yolladı. Teknik direktörlük için adı geçiyordu Spor
Hansi Flick Beşiktaş'a mesaj yolladı. Teknik direktörlük için adı geçiyordu
Tır ile minibüs çarpıştığı feci kazada 2 ölü 2 ağır yaralı Gündem
Tır ile minibüs çarpıştığı feci kazada 2 ölü 2 ağır yaralı
İsrail Cumhurbaşkanı'ndan 'insani araya' hazırız mesajı. İsrail'in üzerindeki baskı artıyor Dünya
İsrail Cumhurbaşkanı'ndan 'insani araya' hazırız mesajı. İsrail'in üzerindeki baskı artıyor
Umut tacirlerine baskın. 18 düzensiz göçmen, 3 organizatör yakalandı Gündem
Umut tacirlerine baskın. 18 düzensiz göçmen, 3 organizatör yakalandı