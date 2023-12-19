Çinli SUV’un ardından Elon Musk'ın Cybertruck’ı da su üzerinde yüzecek model çıkartıyor

Elon Musk, tasarımı ve özellikleriyle büyük beğeni toplayan Tesla Cybertruck isimli elektrikli pick-up ile ilgili yeni bir duyuru yaptı.

ELON MUSK SİNALİ VERDİ

Elon Musk, Cybertruck için özel bir mod paketi üzerinde çalıştıklarını ve bu sayede aracın tekneye dönüşeceğini açıkladı. Ünlü iş insanı Musk, Cynbertruck’ın karadaki zorlu şartlarda olduğu kadar, su üzerinde de başarılı olabileceğinin sinyalini verdi.

Musk paylaşımında “Cybertruck'ın tekne olarak en az 100 metre su geçmesini sağlayacak bir mod paketi sunacağız. Sadece kabin kapısı contalarını yükseltmeniz gerekir” dedi.

ÇİNLİ BYD MARKASI SU ÜZERİNDE GİTMEYİ BAŞARMIŞTI

Daha önce Çinli dev otomobil üreticisi BYD, YangWang markası altında yüzen elektrikli aracının görüntülerini paylaşmıştı. "U8" isimli elektrikli SUV model, saatte 3 km hızla 30 dakika boyunca su üzerinde ilerleyebiliyor.