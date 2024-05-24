Çinli uçak üreticisi COMAC gözünü Türkiye'ye dikti

Çinli COMAC'tan Avrupa harekatı. C 919 Modeliyle 2023 Mayıs ayından bu yana yolcu taşımaya başlayan şirket, Boeing ve Airbus'ın hakim olduğu piyasadan pay almak için çalışmalarını hızandırdı.

COMAC, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır gibi ülkelerde batılı şirketlerin hakim olduğu piyasaya C919 model uçağıyla girmeye çalışıyor.

Şirket, Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa Birliği'nden referans sertifikaları alıp, piyasadaki pazar payını genişletmeyi planlıyor ama bu işte de zorlanıyorlar. COMAC Başkanı Dongfeng He, Riyad'da düzenlenen havacılık konferansında yaptığı konuşmada, Güneydoğu Asya'da C919 dar gövdeli uçakları için Avrupa'dan sertifika almaya çalıştıklarını söyledi.

TÜRKİYE DE LİSTEDE

Arap Yarımadası, Orta Doğu, Türkiye, Kuzey Afrika'yı kapsayan bölgelerde yapıtırım yapıp sektördeki etkinliklerini artırmak istediklerini belirten COMAC Başkanı bir çok ülkeyle bağlantıları genişletmek istediklerini söyledi.

2008 yılında kurulan ve sektörde yükselişini sürdüren COMAC, ARJ21 jetini 2016 yılında uçurmaya başladı. Uçak halen Çin'de ve Endonezya'da kullanılıyor. C919 tipi uçak ise Mayıs 2023'te yolcu taşımaya başladı ve şu ana kadar yalnızca Çin'de sertifikalandırıldı.