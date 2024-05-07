Çinliler İngiltere Savunma Bakanlığını hackledi. Askeri bilgiler çalındı

İngiltere Savunma Bakanlığı'na geçmişte yapılan bir siber saldırı sonucunda çok sayıda askeri bilginin ifşa edildiği bildirildi.

İngiliz basınından alınan bilgilere göre, bu saldırı sırasında mevcut ve eski bazı askeri personelin kişisel bilgileri sızdırıldı.

Bilgisayar korsanları, maaş bordrosu sistemine erişim sağlayarak hem mevcut hem de eski askeri personelin isim ve banka bilgilerini ele geçirdi.

Olayın ardından Savunma Bakanlığı derhal harekete geçti, soruşturmalar başlatıldı ve sistem kapatıldı. Ancak elde edilen verilerin ne amaçla kullanıldığı henüz bilinmiyor.

İngiltere parlamentosu milletvekilleri, Savunma Bakanlığına yapılan saldırı hakkında bilgilendirildi.

İngiliz Sky News televizyonu, saldırının arkasında Çin'in olduğunu iddia etti.

Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, parlamentoda yaptığı konuşmada, İngiltere'nin seçim izleme kurumuna ve milletvekillerine yönelik iki ayrı kötü niyetli siber saldırının Çin devletine bağlı aktörler tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.