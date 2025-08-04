Cinnet geçirdi, dehşet saçtı! Eşini ve oğlunu öldürüp intihara kalkıştı...

Düzenleme: Kaynak: İHA

Edirne’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde bir baba, cinnet geçirerek eşini ve oğlunu öldürdü, ardından intihar girişiminde bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşanan olayda, cinnet geçiren baba, henüz bilinmeyen bir nedenle evde bulunan eşini ve erkek çocuğunu öldürdü. Ardından intihara teşebbüs etti.

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Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde anne ve çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

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Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, mahallede büyük bir üzüntü hâkim oldu.

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