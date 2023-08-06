Cinnet geçiren baba eşini ve 4 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Denizli'nin Tavas ilçesinde tartıştığı eşi ile 4 yaşındaki üvey oğlunu evinin balkonunda bıçakla öldüren kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: AA
Cinnet geçiren baba eşini ve 4 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Alınan bilgiye göre, Yaka Mahallesi'ndeki iki katlı bir evin ikinci katında yaşayan 26 yaşındaki inşaat işçisi Ümit Mutlu A. ile 24 yaşındaki eşi Büşra A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Ümit Mutlu A, balkona kaçan eşi ve eşinin önceki evliliğinden olan 4 yaşındaki oğlu H.G'yi bıçakladı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Büşra A. ile oğlu H.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Anne ile oğlunun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Olayın ardından polis zanlıyı gözaltına aldı.

Ailenin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şubat ayında Kahramanmaraş'tan Denizli'ye geldiği ve Tavas'a yerleştiği öğrenildi.

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