Cinnet geçiren polis önce ailesini vurdu, sonra intihar etti

Kaynak: İHA
Cinnet geçiren polis önce ailesini vurdu, sonra intihar etti
Sakarya’da cinnet geçiren polis memuru ailesini silahla vurdu, daha sonra intihar etti.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, Geyve’de komiserlik yapan Tarık Ünal, cinnet geçirerek eşini ve kızını vurduktan sonra intihar etti.

Boşanma aşamasında olduğu eşiyle konuşmak için eve gelen Tarık Ünal, eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma esnasında cinnet geçiren Ünal, eşini, kızını ve annesini silahla vurdu, daha sonra ise intihar etti.

Komiser ve kızı olay yerinde yaşamını yitirirken, komiserin eşi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Annesinin ise yaralı olarak götürüldüğü hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği iletildi.

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