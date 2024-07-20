Cinnet geçiren şahıs babasını öldürdü

Hakkari'nin Gazi Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. N. M. adlı şahıs, bir tartışma sonucunda cinnet geçirerek babasını silahla öldürdü ve kardeşi L. M.'yi de yaraladı.

İddialara göre, baba İ. M. ile oğlu N. M. arasında çıkan tartışma evden çıkmak isteyen N. M.'nin silahlı saldırısına dönüştü. N. M., babası ve kardeşi üzerine ateş açarak 7 el ateş etti. Baba olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan kardeşi L. M. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı ve durumu ağır.

Olay yerine sağlık ekipleri ve polisler hızla sevk edildi ve mahalle giriş-çıkışları kapatıldı.

Soruşturma devam ediyor.