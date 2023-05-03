Cinnet getiren anne 2 aylık bebeğini 6'ncı kattan atarak öldürdü

Uşak'ta cinnet getiren bir anne, henüz nüfusa kaydettirmediği 2 aylık bebeğini; ablasının 6'ncı kattaki evinden aşağıya atarak öldürdü.

Cinnet getiren anne 2 aylık bebeğini 6'ncı kattan atarak öldürdü

İHA’da yer alan habere göre, olay Uşak'ta Ünalan Mahallesi Cimcim Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre ablasının evinde olan D.A. (24) psikolojik sorunları nedeniyle cinnet getirerek henüz nüfusa kaydettirmediği 2 aylık erkek bebeğini 6.kattan aşağıya attı. İhbarlar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından bebeğin cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken anne D.A. ise ekiplerce gözaltına alındı.

BEBEĞİN BABASI BELLİ OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan yapılan araştırma çalışmalarında evde anne D.A.'nın yakınlarının olduğu, bebeği bir anda alarak balkondan attığını, bebeğin ise evlilik dışı çocuk olduğunu öğrenildi.

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