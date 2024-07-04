Cinnet getiren baba eşini ve çocuğunu öldürdü

Kaynak: İHA
Cinnet getiren baba eşini ve çocuğunu öldürdü

Çanakkale’de cinnet getiren baba eşini ve çocuğunu pompalı tüfekle öldürdü. Korkunç olayda cinnet getiren adam intihar etti.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde bir kişi eşini ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Eşi Filiz Çakmak ile bilinmeyen bir nedenle tartışan İsmail Çakmak, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası cinnet getirdi. Çakmak, eline aldığı pompalı tüfekle eşi Filiz Çakmak ile 8 yaşındaki oğlunu öldürdü ardından intihar etti.

Apartman sakinleri silah seslerini duyunca polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri evdeki 3 kişinin öldüğünü tespit etti.

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemesinin ardından İsmail Çakmak, eşi Filiz Çakmak ile oğlu B.Ç'nin cenazeleri Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak.

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