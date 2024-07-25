Cinnet getiren kız, annesini bıçakladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Cinnet getiren kız, annesini bıçakladı

Ankara'da ruhsal problemleri olan bir kız annesini bıçakla yaraladı.

Cinnet getiren kız, annesini bıçakladı

Ankara'da cinnet getiren kız, annesini bıçakla yaraladı.

Ankara'nın Mamak ilçesi Akdere Mahallesi 354. Sokak'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, ruhsal problemleri olan D.K., balkonda tartışma yaşadığı annesi Z.K.'yi bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olayda hafif yaralanan Z.K. ambulansla hastaneye sevk edilirken, şüpheli D.K. gözaltına alındı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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