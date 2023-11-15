Cinsel hayatı bitiriyor

Sertleşme sorunları ya da iktidarsızlık erkekler arasında düşünüldüğünden daha çok yaygın. Birçok erkek bu durumu doktora gidip çözmek yerine sessiz kalıyor. Halk arasında iktidarsızlık, sertleşme güçlüğü olarak bilinen erektil disfonksiyon, cinsel birliktelik için peniste yeterli sertlik yani ereksiyon sağlayamama veya sürdürememe olarak tanımlanıyor.

Erektil disfonksiyon; kalp hastalıklarının veya diyabetin ilk belirtisi olabilir. Uzmanlar, erektil disfonksiyonun hem kan akışını hem de sinir sistemini etkileyen durumların bir işareti olabileceğine dikkat çekiyor.Kalp hastalığı, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon ve diyabet, penise giden kan akışını etkileyebilir ve bu da erektil disfonksiyona neden olabilir. Her beş erkekten birinde olan erektil disfonksiyon, psikolojik olarak yıpratmanın dışında ayrıca iki ölümcül hastalığın belirtisi olabilir.

İngiliz Ürolojik Cerrahlar Birliği'nin verileri, iktidarsızlığı olan erkeklerin yüzde 90'ının sorunlarının altında yatan en az bir fiziksel nedene sahip olduğunu gösteriyor. Yüzde 40 kardiyovasküler hastalık ve yüzde 33 diyabet. Kalp hastalıkları, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl tahminen 17,9 milyon can alarak, küresel olarak önde gelen ölüm nedeni.

Erektil disfonksiyon, sinir uyarılarının beyinden penise transferini etkileyen Parkinson ve MS hastalığı (multipl skleroz) gibi nörolojik durumların da bozulduğunu gösterebilir. Sertleşmede önemli etkileri olan testosteron hormonunda yetersizlik

Kalp damar hastalıklarına ve hipertansiyona bağlı olarak ortaya çıkan dengesiz durumlar

Kullanılan ilaçların yan etkileri

Psikolojik olarak ortaya çıkan stres, kaygı ve depresyon durumları

Sigara, uyuşturucu ve alkol tüketimi sebebiyle oluşan dolaşım sorunları

Toplardamarların işlevlerini tam şekilde yerine getirememeleri ve peniste gerektiği kadar kan toplanmaması

Atardamarlarda darlaşma meydana gelmesi ve penise daha az kan gitmesi

Yaşın ilerlemesi

Genetik