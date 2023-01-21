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Karakolda ilişkiye girdiği için polislikten atılan kadın hemen iş buldu

ABD’de bir polis karakolunda mesai arkadaşlarıyla cinsel ilişkiye giren Maegan Hall isimli kadın polis meslekten uzaklaştırılmıştı. Hall’a bir striptiz kulübünden iş teklifi geldi.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 19:28
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Cinsel ilişki nedeniyle işten kovulan kadın polise striptiz kulübünden iş teklifi

Karakolda ilişkiye girdiği için polislikten atılan kadın hemen iş buldu
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Tennessee eyaletindeki La Vergne polis karakolunda görevli memur Maegan Hall’un mesai arkadaşlarıyla cinsel ilişkiye girdiği, Hall ve polis sevgililerinin birbirlerine çıplak fotoğraflar gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Evli olan 26 yaşındaki kadın polisin 6 meslektaşıyla cinsel ilişkiye girdiği ve bunlardan bazılarının mesai saatleri içinde olduğu haberleri basına yansımıştı.

TEKLİF GELDİ

Yapılan kurum içi inceleme sonucu Hall ile cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen Patrick Magliocco ve Larry Holladay de görevden uzaklaştırılmıştı. Hall’un eşinin de bu durumdan rahatsız olduğu ve açık ilişkiye karşı çıktığı belirtilmişti.

ABD basını, bu skandalla bir anda tanınan eski kadın polisin ilginç bir iş teklifi aldığını aktardı. Haberlere göre karakoldaki işini kaybeden Hall’e ünlü bir striptiz kulübünden teklif geldi.

Deja Vu Nashville isimli kulübün sahibi Michael Durham, martta düzenlenecek şovda Hall’ün de sahneye çıkmasını istediklerini söyledi. İki şov için genç kadına 10 bin dolar teklif ettiklerini anlatan Durham, “Umarız bu cazip teklifi kabul eder” dedi.

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