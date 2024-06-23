Cinsel ilişki sahnesinde kanepe kırıldı. Netflix'in popüler dizisinde olanlar oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cinsel ilişki sahnesinde kanepe kırıldı. Netflix'in popüler dizisinde olanlar oldu

Netflix’in popüler dizinde olanlar oldu. Dizideki seks sahnesinin çekimi sırasında kanepenin kırıldığı ortaya çıktı.

Netflix’in popüler dizilerinden Bridgerton’un yeni sezon çekimlerinde yaşananlar ortaya çıktı. Dizideki seks sahnesinin çekimi sırasında kullanılan kanepenin kırıldığı oyuncu Nicola Coughlan tarafından açıklandı.

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Ünlü oyuncu verdiği röportajda rol arkadaşı Luke Newton ile birlikte çektikleri seks sahnesinde kanepeyi kırdıklarını söyledi. Coughlan, çok yakın arkadaşı Newton ile çektikleri seks sahnelerini çok rahat çektiklerini ve bunun aralarındaki dostluktan kaynaklandığını belirtti.

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Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta iki oyuncunun seks sahnesinde kırılan kanepe yer aldı. Fotoğrafta kanepenin ayağının kırıldığı görülüyor.

Seks sahneleri ile dikkat çeken dizinin 3. Sezonunun ilk kısmı 16 Mayıs’ta yayınlanmıştı. Sezonun ikinci yarısı ise 13 Haziran’da yayınlandı.

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Julia Quinn'in kitap serisine dayanan dizi, 1800'lerin başında alternatif bir İngiliz Naipliği döneminde geçiyor.

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