Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin durumu belli oldu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel saldırıya uğrayan 2 yaşındaki bebeğin yoğun bakımda tedavisi hala sürüyor.
AA'da yer alan habere göre, Sıla Y. bebeğin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde entübe halde tedavisi sürüyor.
Bebeğin sağlık durumu ciddiyetini korurken, Anne B.Y, 8 Eylül tarihinde kızının "uyanmadığını" ifade ederek Malkara Devlet Hastanesine götürmüş, muayenenin ardından bebek beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle aynı gün Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polis ekiplerine bildirilmişti.
Soruşturma kapsamında anne B.Y, B.Y'nin beraber yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheli kişiler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
Sıla Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi de devlet koruması altına alınmıştı. Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp sebebiyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini belirtmişti.