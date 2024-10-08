Cinsel organlarında külçe külçe altınla yakalandılar! Tam 55 milyon değerinde

Kaynak: DHA
Cinsel organlarında külçe külçe altınla yakalandılar! Tam 55 milyon değerinde

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalanan 166 külçe altının 84'ünün yolcuların iç beden muayenesinde cinsel organlarında bulunduğu bildirildi. Külçe altınlar yolculardan cerrahi müdahale ile çıkarıldı.

Yakalanan külçe altınlarla ilgili 7 kişi tutuklandı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, Türkiye'ye kaçak yollarla altın girişi yapılacağı ihbarı aldı. Kaçak altın girişimini engellemek üzere Ekim'de harekete geçen ekipler, Dubai'den uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen Özbekistan uyruklu 6 kadın yolcu ile onları karşılamaya gelen 2 aracı havalimanının çıkışında durdurdu.

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Durdurulan araçta ve araç içerisindeki yolcular üzerinde yapılan aramada, her biri 110 gram 82 adet altın, 18 oyun konsolu ve kolu (playstation), 3 akıllı cep telefonu bulundu.

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Diğer yandan alınan mahkeme kararı sonrası Özbek kadın yolcuların iç beden muayenesi ile yapılan cerrahi müdahalesi sonucu cinsel organlarından yine her biri 110 gram ağırlığında 84 külçe altın daha çıkarıldı.

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Ele geçirilen toplam 18 kilo 500 gram ağırlığındaki 166 adet külçe altının piyasa değerinin 55 milyon lira olduğu tespit edildi.

Kaçak getirdikleri altınlarla yakalanan 6 Özbek kadın yolcu ile onlara yardım eden 1 şüpheli gözaltına alındı. 7 şüpheli, polisteki işlemlerinden sonra sevk edildikleri Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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