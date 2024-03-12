Cinsel performansı neredeyse sıfırlayan 5 yiyecek ortaya çıktı

Cinsel gücü etkileyen yiyecekler kadar, cinsel performansı olumsuz etkileyen besinler de bulunmaktadır. Bu besinlerin farkında olmadan tüketilmesi, cinsel yaşamınız üzerinde söndürücü bir etki yaratabilir. Dikkatli olmakta fayda olduğunun altı çizildi.

Cinsel isteği azaltan yiyecekler, anafrodizyak olarak adlandırılır. Bu tür yiyecekleri tamamen diyetinizden çıkarmak yerine, tüketim sıklığını azaltmanız önerilir. Eğer cinsel performansınızda belirgin bir düşüş yaşanıyorsa, ilk olarak beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmelisiniz.

İşte cinsel yaşamınızı olumsuz etkileyebilecek bazı besinler:

Hazır Çorbalar:

Koruyucu maddeler içeren hazır çorbalar, yüksek tansiyona yol açabilir ve bu da ereksiyon sorunlarına neden olabilir.

Peynir:

Antibiyotik tedavisi görmüş hayvanların sütünden üretilen peynirler, hormon dengesini bozabilir. Peyniri diyetinizden tamamen çıkarmak zorunda değilsiniz, ancak organik seçeneklere yönelmek daha sağlıklı olabilir.

Bamya:

Bamyanın rahatlatıcı etkisi vardır. Performansınızı artırmak istiyorsanız, bamya tüketiminden bir süre önce kaçınmalısınız. Bamya çiçeği çayının da benzer etkileri olabilir.

Nane:

Mentol içeriği, testosteron seviyelerini düşürebilir. Bu nedenle nane tüketimini minimumda tutmak iyi bir fikir olabilir.

Ispanak:

Yüksek çinko içeriği, sindirim sırasında enerjiyi düşürebilir ve bu da cinsel performansınızı etkileyebilir. Ispanak tüketimini ilişkiden bir gün önce durdurmak faydalı olacaktır.