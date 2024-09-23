Cinsel saldırıya uğrayan Sıla bebeğin durumu belli oldu. Teyzesi açıkladı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara ve şiddete uğrayan 2 yaşındaki Sıla Y. bebeğin tedavisi devam ediyor. Anne Bakiye Y. ve diğer şüpheli kişiler olmak üzere toplamda 5 kişinin tutukluluk hali ise devam ediyor.

Günlerdir hastane önünde bekleyen bebeğin teyzeleri ise doktorlardan gelecek güzel haberi bekliyor. Bebeğin teyzesi Elif Akyüz, Sıla'nın son durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"UMUTLU BİR HABER HALA YOK"

Sıla'nın teyzesi Elif Akyüz, yaptığı açıklamada, "Bugün 15 gün oldu 15 gündür sürekli buradayız. Halen umutlu bir haber yok. Doktorla görüştüğümüzde ise belki de çok küçük bir umut o da bir ihtimal. Bu kadar kötü Sıla Bebeğin durumu. Bakiye denilen şahıs ilk bizi aradığında parkta Sıla'nın kafasını yere vurdular dövdüler diye aradı. Sıla yoğun bakımda Açelya'yı da yurda aldılar dedi. Karakolda bana söylüyorlar ayın 2'sinde kardeşin buraya geldi. Bebeği getirdiğinde komşusunun çocuğunun bebeği darp ettiğini söylediğini belirttiler" ifadelerini kullandı.

BAĞIRIP ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Akyüz, yaptığı açıklamanın devamında, "Daha sonra ben gittiğimde şurası Kani'nin evi şurası da Sanlı'nin evi dediler. O sırada da Bakiye, Kani'nin evinde daha sonra beni dışarıda görünce polis diye bağırmaya başlıyor. Ve benden şikayetçi oluyor. Polis ise soruyor çocuğunu döven insanın evinde senin ne işin var diye. Bu şekilde bu düğüm çözülmeye başlıyor. Bu işte en ufak şekilde parmağı olan kim varsa en ağır cezayı almalarını istiyoruz" dedi.