‘Cinselliğim devam’ demişti. Ağzından kaçırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
‘Cinselliğim devam’ demişti. Ağzından kaçırdı

"Benim cinselliğim devam ediyor" sözlerini kullanan ünlü Şovmen Mehmet Ali Erbil'in yeni itirafaları dikkat çekti.

Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Ünlü şovmen, 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile imam nikahı kıydıklarını duyurdu.

Erbil, cinsel sağlığı hakkında daha önce “20 yaşındaki bir kızla ilişki yaşayabilirim” demişti ve andropoz yaşamadığını belirtmişti.

"EVLİ GİBİ HİSSEDİYORUZ, HER ŞEY YOLUNDA"

Erbil, yeni açıklamasında, “Gülseren ile bir süredir birlikteyiz ve imam nikahı yaptık. Aslında zaten evli gibi hissediyoruz, her şey yolunda. Gülseren nikah istemişti, ben de kabul ettim” dedi.

Erbil, Ceylan'ın ailesiyle tanışmadığını ve tanışmayı da planlamadığını belirtti.

Ünlü şovmen; Ailesinin, ilişkinin başlamasından sonra konuşmadığını ve evlenseler bile Gülseren ile barışmayacaklarını düşündükleri için tanışma gereği duymadığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Daha önce ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, "Allah'ıma şükür. Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim. Ben andropoza girmedim, benim cinselliğim devam ediyor" sözlerini kullanmıştı.

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