﻿Cinsiyet değiştirmişti pişman oldu: Hayatımın en büyük hatası

55 yaşındaki emekli asker Kristin Beck, kendisinden “faydalandıklarını” söylediği trans aktivistleri eleştirdikten sonra yeniden doğduğu cinsiyete geri dönmeye karar verdiğini açıkladı.

Daily Mail’in haberine göre, ABD donanmasının özel kuvvetlerinde görevli olan Beck, bir saatlik bir konsültasyonun ardından hormon verildikten sonra cinsiyet değişikliğinin “hayatının en kötü hatası” olduğunu anladığı için geçiş sürecini iptal ederek önceki adı Chris Beck’e geri dönüyor.

2013 yılında verdiği bir röportajda trans olduğunu açıklayan Beck, kendisini bir kadına benzetecek yüz feminizasyon operasyonunu geçirdi ama erkeklik organlarının alınması için henüz ameliyat olmadı.

SAYISIZ GÖREV VE MADALYA İLE 20 YILLIK ASKERİ KARİYER

2011 yılında emekli olan Beck, ABD ordusundaki en yüksek eğitimli seçkin kuvvet olan SEAL Team Six de dahil olmak üzere donanmada 20 yıl hizmet etmiş bir sicile sahipti.

13 kez görevlendirildi ve hizmetlerinden dolayı 50’den fazla madalya ve kurdele aldı ancak şimdi dikkatini kendisininkine benzer seçimler yapmayı düşünen gençlerin sağlığına çeviriyor.

Beck, katıldığı bir podcastte Robby Starbuck’a, “Benim yüzümden gördüğünüz her şeyin tek kelimesine bile inanmayın. Son 10 yılda başıma gelen her şey hayatımı mahvetti. Hayatımı mahvettim. Ben kurban değilim. Bunu kendime yaptım ama yardım aldım. Tüm sorumluluğu alıyorum. Bu yüzden şu anda buradayım. Bunu düzeltmeye çalışıyorum.” dedi.

Beck, Haziran 2013’te Anderson Cooper’ın programında kadınlığa geçiş yapmasıyla ilgili CNN’e verdiği bir röportaja atıfta bulundu.

“KULLANILDIM, ÇOK SAFTIM”

“Ben kullanıldım… Çok saftım, gerçekten kötü bir durumdaydım ve kullanıldım. Propagandaya maruz kaldım. Beni aşan bilgiye sahip birçok insan tarafından kötü bir şekilde kullanıldım. Ne yaptıklarını biliyorlardı.” diyen Beck, transseksüel sağlık hizmetlerinin artık çocuklara zarar verdiğini söylüyor.

Beck, “Amerika’nın tamamına yayılmış binlerce cinsiyet kliniği var” diyen Beck, “Çocuklar içeri girip ‘Ben erkek gibiyim’ veya ‘Bu beni rahat hissettiriyor’ dediğinde bir psikolog, ‘Ah, sen transseksüelsin’ diyor. Ve ertesi gün, pedofillerde tıbbi kastrasyon için kullandıkları hormonların aynısı olan hormonları alıyorsunuz. Şimdi bunu 13 yaşındaki sağlıklı çocuklara veriyorlar. Bu doğru görünüyor mu? Bu yüzden Amerika’ya uyanmasını söylemeye çalışıyorum.” açıklamasında bulundu.