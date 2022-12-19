Dokunmak da koklamak da paralı oldu. Fiyatı etin kilosuna yaklaştı

Derinleşen ekonomik krizle beraber vatandaşlar alışveriş yapmak da zorlanıyor. Herkes asgari ücrete gelecek zammı dört gözle bekliyor. Yıl ortasında yapılan zam ise vatandaşın belini doğrutmaya yetmedi.

Çıntar sezonu, son günlerde sağanak yağışların artmasıyla birlikte dağlık ve ormanlık alanlarda bereketlendi. Kilosu 140 ile 180 TL arası değişen, lezzetiyle eti aratmayan çıntar için çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar, şifa kaynağını toplamaya çıkıyor.

İHA’nın haberine göre, Denizli Çameli’nin ilçesine bağlı Belevi Mahallesi çıntar toplayarak geçimin önemli bir kısmını sağlayan vatandaşlar, yağışlı havanın ardından çıntar aramaya koyuldu.

Ormanlık alanlarda bitki örtüsünün altında çıntar arayanlar, yaklaşık 50 kilo çıntar topladı. Topladıkları çıntarları tezgahlara dizen satıcılar, yaptığı hareketle hem şaşırttı hem de güldürdü.

KOKLAMAK DA DOKUNMAK DA PARALI OLDU

Satıcılar, tezgahtaki çıntarların üzerine “Dövizlerle dokunmak 15 TL, koklamak 20 TL, fotoğraf çektirmek 25 TL” ve “kilosu 150 TL” yazarak dikkat çekmeye çalıştı.

Öte yandan çıntar mantarının kilosu 150- 160 TL’yi buldu. Etin fiyatını yaklaşan mantarın diyatı dudak uçuklatıyor. Etin kilosu ise ortalama 180 TL civarında.