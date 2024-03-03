Cip emniyet şeridinde bekleyenlere çarptı: 1 ölü 4 yaralı

Kemerburgaz yolunda meydana gelen olayda, Sarıyer'den 3 ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arıza yapması sebebiyle Kemerburgaz yolu üzerinde emniyet şeridinde durdu.

Evli ve 1 çocuk babası olan Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı. Diğer kişiler ise motorum arızasıyla ilgilenmeye başladı. Bu esnada, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarptı. Kazanın şiddetiyle 5 kişi ormanlık alana savrulurken, cip sürücüsü aracını olay yerinde bıraktı ve arkadan gelen ve içerisinde arkadaşlarının olduğu başka bir araca binerek kaçtı.

CENAZE TÖRENİNDEN SONRA TOPRAĞA VERİLDİ

Gerçekleşen kazada, Oğuz Murat Acı olay yerinde yaşamını yitirdi. Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş ise yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin tedavileri devam ederken, iki kişi taburcu edildiği belirtildi. Oğuz Murat Acı ise doğup büyüdüğü Sarıyer Gümüşdere Camii'nde düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi.

“BİZE ÇARPAN ARAÇ AŞIRI SÜRATLİYDİ”

Kaza esnasında Oğuz Murat Acı ile birlikte olan Kayınbiraderi Süleyman Arslan, olay hakkında, "ATV'ler ile yola çıktık. Orman yolundan Göktürk'e kadar gidip orada yakıt aldık. Dönüşte benim kullandığım ATV arızalandı. Virajda durmak istemedik, gelen araçların bize çarpmaması için ileri aldık. Biz ATV'nin sorununu çözmeye çalışırken, vefat eden eniştem Oğuz, 'ATV'leri döndürelim, ışığı görsünler bize çarpmasınlar' dedi. Bazı araçlar bizi fark edip yavaşladı. Bize çarpan araç aşırı süratliydi. “ ifadesini kaydetti.

Arslan, “Aracın ışığını görmemizle aracın kayması bir anda oldu. Aşağı ormanın içine uçmuşum, bana seslendiler. O an toparlanmaya başladım, sonra 'Oğuz yok' dediler. Onu aradık, ardından ambulanslar geldi, sedye ile onu yukarı çıkardık. Kuzenim aracın altında kalmıştı onu da çıkardık. Diğer arkadaşlarım da yerde yatıyordu. Ben de mecbur ayakta durmak zorundaydım. Arkalarından birlikte gelen bir araç ile kaçmışlar" ifadeleriyle olay anını anlattı.