Cip kontrolden çıktı! İnşaat bariyerleri yerle bir oldu

Kaynak: İHA

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, kavşakta karşı yönlerden gelen bir otomobil ile cip çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu kontrolden çıkan cip, yol kenarındaki inşaat bariyerlerine savruldu.

Kaza, İskenderun ilçesi Fener Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde karşı yönlerden gelen otomobil ile cip çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan cip, yol kenarındaki inşaat alanına yöneldi ve bariyerleri devirdi.

O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araçların çarpışma anı ve savrulan otomobilin bariyerleri yıkması anbean görüntülendi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken araçlarda ve çevrede maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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