Cip pastaneye daldı. Kıl payı kurtuluş anı kamerada

İstanbul Çekmeköy'de fren yerine gaza basınca pastaneye giren cipin karıştığı kaza ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Pastanenin bahçesinde oturanların aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu görülüyor.

Cip pastaneye daldı. Kıl payı kurtuluş anı kamerada

DHA’nın haberine göre, kaza, 16 Haziran Cuma günü Mimar Sinan Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Evrin Ergen cipi ile yol kenarına yanaştığı sırada fren yerine gaza basınca kaldırımı aşarak pastaneye daldı. Kazada sürücü ile pastanedeki 4 kişi hafif yaralandı. Kaza ile ilgili güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde pastanenin ön kısmında masada oturan 2 kişi görülürken, bu sırada pastaneye doğru giren cip yanlarından geçiyor. Cipin altında kalmaktan kurtulan iki kişinin şaşkınlığı görüntülere yansıyor. Pastanede alış veriş yapanlar da büyük panik yaşıyor.

Kazayı anlatan pastanenin sahibi Ensar Demirci, "Kıl payı ufak tefek sıyrıklarla kurtardık. 10-15 dakika öncesinde buralarda masalar hep doluydu. En büyük şansımız buranın boşalmış olmasıydı. İçeride iki müşteri vardı, onlar da ufak tefek sıyrıklarla atlattı" dedi.

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