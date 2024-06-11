Cipe yılan girdi

Yeni Mahalle'de aracına binmek isteyen cip sahibi, motor bölümüne girmek isteyen 1 metre civarındaki yılanı fark etti. Hemen cep telefonuyla 112'yi arayarak olayı ihbar etti.

Verilen adrese itfaiye ekipleri geldi. Yere çömelen bir itfaiye eri motor kısmına girmeye çabalayan yılanın kuyruğunun bir kısmını gördü.

Özel yapım kıskacını alan itfaiye eri, yılanı çekerek girmek istediği yerden çıkardı. Yılanı bez bir torbaya koyan itfaiye erleri uygun bir yerde hayvanı doğal ortamına bıraktı.

Yılanın itfaiye tarafından bulunmasının kendini sevindirdiğini söyleyen cip sahibi "Şayet yılan bulunmasa aracı motor yıkayıcısına götürecektim. Aracın motorunu yılanın çıkması için mazotla yıkatacaktım. İtfaiye sağolsun beni bu uğraştan kurtardı" dedi.