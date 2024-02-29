Cip'in çaptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Meydana gelen kazada sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen cip ile Mecit H.’nin sürdüğü 79 MB 234 plakalı motosiklet Öncüpınar Sınır Kapısı yolunun 5. kilometresinde trafik kazasına karıştı.

Çevrede bulunan vatandaşların durumu yetkililere ihbar etmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Mecit H'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Motosiklette yolcu olarak bulunan ve yaralanan Muhammet El T, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza yerinden kaçan cip sürücüsünün yakalanması için polis çalışma başlattı.

Öte yandan kaza, çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.