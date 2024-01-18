Cipin çarptığı motosiklet sürücü yaşamını yitirdi

Kaynak: DHA
Cipin çarptığı motosiklet sürücü yaşamını yitirdi
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, cipin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Mardin- Kızıltepe karayolunda, F.E. kontrolündeki cip, Bilal Önder’in kullandığı motosiklete çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan 21 yaşındaki Önder ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Önder’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra sürücüyü Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Bilal Önder, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Önder’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Cip sürücüsü F.E. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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