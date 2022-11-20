Taksim'deki son tedhiş olayı sebebiyle gazetelerde, televizyonlarda, sosyal medyada birçok yorumlar yapılıyor. Bir görüşe göre olay, 2015 seçimlerinden önceki terör olaylarına benziyor ve topluma korku salarak iktidar etrafında kenetlenmeyi sağlamak, iktidara seçimi kazandırmak için yapılıyor.

Bunun tam tersi bir görüş de var:

"Yoksa… Taşeron örgüte dönüşen PKK, (bugünlerde) Türk dış politikasından rahatsız olanlar tarafından içte istikrarsızlık çıkarma amaçlı mı devreye sokuldu?"

16.11.2022 tarihli Sözcü'de Soner Yalçın bu soruyu soruyor ve devam ediyor (Cümleleri düzeltmedim, koyultmaları açmadım):

"Türkiye'yi ekonomi-politik içte güçsüzleştirerek, dış politika ile ilgilenemez hale getirmek istendiği sır değil! Türkiye'nin, Ukrayna - Rusya Savaşı'ndaki 'aktif tarafsızlığ', Erdoğan - Putin ilişkileri, Şanghay görüşmeleri, KKTC'den Azerbaycan'a destekler, Doğu Akdeniz'den Ege Denizi'ne manevralar, Orta Asya'da Türk Birliği kurma çalışmaları başta ABD olmak üzere Batı'yı rahatsız ediyor?"

Birbirine tamamen zıt iki görüş. "Komplo teorisi" terimini kullanmıyorum, "görüş" diyorum. Hangisi doğru? İki görüşü ileri sürenler de kendi görüşlerinin doğruluğuna inanıyor ve kamuoyunu da inandırmaya çalışıyor. Sadece bu olayda değil birçok olayda birbirine zıt görüşler ortaya konuyor ve o görüşlere inanmayanlara da "saf" gözüyle bakılıyor. Peki hangi görüşe inanırsak "saf" olmayacağız?

İşte bu sebeple ben "çıplak gerçek"e bakmayı tercih ediyorum. Çıplak gerçek şudur:

1.İstiklal Caddesi'nde teröristler bomba patlatmış, altı insanımızı şehit etmiş, birçok insanımızı da yaralamıştır.

2. Olay sırasında Türkiye'nin yönetiminde AKP vardır; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır; iktidar MHP tarafından desteklenmektedir.

3. İktidar sözcülerine göre teröristler Suriye'den gelmişlerdir ve PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG tarafından görevlendirilmişlerdir.

4. Türkiye'de Suriye'den gelen milyonlarca insan vardır ve bunlar Türkiye'nin her tarafına dağılmıştır.

5. Türkiye'nin bugünkü iktidarı, ABD ile birlikte Suriye'ye müdahale etmeden önce sınırlarımızın dibinde bir YPG yapılanması da yoktu, Türkiye'de milyonlarca Suriyeli de yoktu.

6. YPG yapılanmasına yardıma giden peşmergenin topraklarımızdan serbestçe geçmesine bu iktidar zamanında izin verilmiştir.

7. 2002'den beri meydana gelen onlarca terör eyleminde iktidarda hep AKP vardı.

8. Yıllarca açılım politikası yürüten ve PKK elebaşılarıyla görüşen de yine AKP iktidarıdır.

Ayrıntılarını herkesin bildiği olayları tek tek saymaya gerek yoktur. Öyle derin yorumlara da ihtiyaç yoktur. Çıplak gerçek budur. İnsanlarımız, bölücülerin terör eylemleriyle öldürülmekte ve yaralanmaktadır; ormanlarımız yakılmaktadır. Şehirlerimiz Suriye'den gelenlerle dolmuştur. Ve 20 yıldır iktidarda AKP vardır. Birkaç yıldan beridir de MHP tarafından desteklenmektedir. Çıplak gerçek budur, başka söze gerek yoktur.