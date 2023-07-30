Çıplak halde zeytin tankının içine girmişti. Tek cümleyle serbest kaldı

Manisa'da bir işletmede çıplak bir halde zeytin tankına girerek sepetleme yapan şahıs, gözaltına alındıktan sonra ifadesinde bunu eğlence amaçlı yaptığını söyledi.

42 yaşındaki şahıs serbest bırakılırken, söz konusu işletme ise mühürlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Manisa'da salamura zeytin tankının içine girerek zeytinleri çıplak bir şekilde sepetleyen şahıs infial yarattı. Olayla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı inceleme başlatırken, görüntülerdeki şahıs ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"EĞLENCE İÇİN YAPTIM"

Polis tarafından gözaltına alınan Muharrem A. (42), işlemleri için jandarmaya teslim edildi. Muharrem A. ifadesinde suçunu itiraf ederken, bunu eğlence amaçlı yaptığını söylediği öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muharrem A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İŞLETME MÜHÜRLENEREK FAALİYETTEN MENEDİLDİ

Öte yandan, Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile görüntülerin çekildiği işletme Akhisar İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetten menedildi, işletme sahibi hakkında idari ceza uygulandı.