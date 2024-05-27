Cipse dev zam. İşte yeni fiyatlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cipse dev zam. İşte yeni fiyatlar

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, cips fiyatlarına 1 Haziran’dan itibarern geçerli olacak zammı açıkladı.

Yerel seçimlerin ardından A’dan Z’ye her şeye zam yağıyor. Art arda gelen zamlardan dolayı vatandaş ay sonunu getirmekte zorlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde kolaya zam geleceği açıklanmıştı. Şimdi de cipse zam geleceği belirtildi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar zamlı fiyatları açıkladı. Fritos, Doritos, Ruffles marka cipslere zam geliyor.

Yeni zamlı fiyatlara göre, eski fiyatı 45 lira olan mega boy cipsler 55 liraya çıktı. Diğer boydaki cipslerde ise 5 liralık artış yapılacak.

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KOLAYA DA ZAM GELMİŞTİ

Dündar geçtiğimiz günlerde de 25 TL'ye satılan 0.33 mililitrelik kola fiyatları yüzde 20 zamlanarak 30 liraya yükseleceğini söylemişti.

İddiaya göre, 1 litrelik Sprite, Coca Cola ve Fanta fiyatları ise 30 liradan 35 liraya çıkarılacak.

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