Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po ilçesinde 26 Kasım'da çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 151'e yükseldi. 70 yıl sonra yaşanan en büyük felaket olarak kayıtlara geçen yangına ve bina dışındaki iskeleleri kaplayan koruyucu filenin neden olduğu belirlendi. Filenin yangına dayanıklılık standartlarını karşılamadığı açıklandı.

Hong Kong Güvenlik Bakanı Chris Tang, yangınla ilgili basına açıklamalarda bulundu.

Bina dışındaki koruyucu filenin daha önce standartlara uygun olduğu açıklanmıştı ancak alınan numuneler üzerinde yapılan testler gerçeği ortaya çıkardı. Güvenlik Bakanı, sözkonusu filenin yangına karşı dayanıklı olmadığının tespit edildiğini belirtti.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELİYOR

Hong Kong Emniyetinden yapılan açıklamada, bugün 8 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Böylelikle yaklaşık 48 saat süren yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 151'e yükseldi. Daha önce yardım çağrısı alınan onlarca kişiye ise halen ulaşılamadığı ifade edildi.

1500 KİŞİ EVSİZ KALDI

2 bine yakın hanenin bulunduğu sitedeki yangında yaklaşık 1500 kişi evsiz kaldı. Evsiz kalan yaklaşık 1000 kişi, Hong Kong İskan Derneğinin (HKHS) işlettiği geçici konutlara, geri kalanı da otellere yerleştirildi. 31 katlı 8 apartmandan oluşan sitedeki yangının 1900'dan fazla haneyi etkilediği tahmin ediliyor.

Yetkililer ayrıca yangın mağdurlarına yapılan bağışların 900 milyon Hong Kong dolarına (115 milyon ABD doları) ulaştığını duyurdu. Şimdiye kadar 683 kişi otel ve pansiyonlara yerleştirilirken 1144 kişi de geçici konutlara taşındı.

İtfaiye ekiplerinin arama çalışmaları sürerken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Tai Po ilçesinde Wang Fuk Sitesi'nde 26 Kasım'da öğle saatlerinde başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cephelerine kurulu bambu iskeleler ile yanıcı izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla hızla yayılmıştı. Yaklaşık 4 bin 600 kişinin yaşadığı tahmin edilen sitedeki 8 apartmandan 7'si alevler içinde kalırken yangının söndürülmesi yaklaşık 2 gün sürmüştü. Hong Kong'da 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarm verilmesine yol açan olay, kentte son 70 yılda en fazla can kaybına neden olan yangın olarak kayıtlara geçmişti. Yangına ilişkin soruşturmayı yürüten emniyet birimleri, sitedeki tadilatı yapan inşaat şirketinin 2 müdürü ile danışman mühendisin olduğu 3 kişiyi "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla gözaltına almıştı. Hong Kong Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ICAC) da tadilat çalışmalarındaki usulsüzlüklere ilişkin başlattığı yolsuzluk soruşturmasında 11 kişiyi gözaltına almıştı.