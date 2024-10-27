Çırağan Sarayı’nda 100 milyonluk düğün! Kim oldukları ortaya çıktı

Dünyanın birçok ülkesinden ultra zengin kişiler ülkemize gelerek gözde yerlerde düğün veya eğlence temalı organizasyonlar gerçekleştiriyor. Bu organizasyonlara 100 milyon TL değerinde düğünde eklendi.

Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’ın haberine göre, Bu kez Endonezyalılar düğün için İstanbul'daki Çırağan’ı tercih etti. Endonezyalı milyarder Çırağan’ın saray bölümündeki tüm odaları bir haftalığına kapattı. Çırağan’da dudak uçuklatan rakamla düğünü gerçekleştiren milyarderin 1,2 milyar dolarlık servetin sahibi Haryanto Tjiptodihardjo olduğu ortaya çıktı.

Ünlü milyarder oğlu Phillip ile gelini Adele Tjipto çiftini Çırağan'da evlendirerek göz dolduran bir düğüne imza attı. Düğün için 350’si Uzakdoğu’dan 500 VIP davetli İstanbul’a gelerek Çırağan'da 2 gün misafir edildi.

ÇIRAĞAN SARAYI TARİHİ

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Çırağan Sarayı’nın tarihi, 17. yüzyıla dayanıyor. Bugün sarayın bulunduğu alan 17. Yüzyılda “Kazancıoğlu Bahçesi” adıyla tanınıyordu. Çırağan'ın bulunduğu alan Sultan I. Ahmed döneminde (1603-1617) Padişah ve ailesine Hasbahçe olarak ayrılmış bir yerdi.

IV. Murad zamanında (1623-1640) ise kızı Kaya Sultan’a hediye edilmiş, böylece burada hanedana ait ilk yapı şekillendi.

Daha sonrasında Sultan III. Ahmed’in (1703-1730) kızı Fatma Sultan ile evlenen İbrahim Paşa, burada sevgili eşi için “Çırağan” adını taşıyan ilk yapıyı, “Çırağan Yalısı”nı inşa etti. Çırağan Yalısı’nın saraya dönüşmesi ise Sultan II. Mahmud’un (1808-1839) saltanatına denk gelmiştir.