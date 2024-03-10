Çırağan Sarayı'ndaki iftar menüsünün fiyatı dudak uçuklattı

Kaynak: Haber Merkezi
Çırağan Sarayı'ndaki iftar menüsünün fiyatı dudak uçuklattı
Çırağan Sarayı Ramazan ayında düzenlenecek olan iftar organizasyonlarında kişi başı ücretin 4 bin 500 lira olacağını duyurdu. Fiyatın yüksek olduğunu savunanlar kadar Çırağan Sarayı için normal olduğunu düşünenler de var.

Ramazan Ayı’nın gelmesi ile merak edilen konulardan birisi de restoranlarda iftar menülerinin ne kadar olacağı oldu. Yüksek fiyat nedeni ile İstanbul’un bu tarihi yerinde iftar yapmak isteyenler, iftar menüsünün fiyatını görünce kararından geri adım attı.

Çırağan Sarayı’ndaki ihtişamlı iftar menüsünün fiyatı kişi başı 4 bin 100 lira olarak belirlendi. Sosyal medyada çokça konuşulan bu konu kimi kullanıcılara göre normal olarak kabul görse de son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılar ile beraber birçok insan için sadece kişi başı olarak belirlenen bu fiyat eleştirileri de beraberinde getirdi.

Menünün içeriği kurumsal web sitesinde yer almak ile beraber 4 bin 100 liralık fiyata KDV ve vergilerin dahil edildiği, meşrubat, çay ve kahvenin de bu fiyatın içerisinde olduğu açıklandı.

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