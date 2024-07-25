Cirit maçında atlar çarpıştı yürekler ağza geldi! İşte o an...

Dede Korkut Atlı Spor Kulübü ile Bayburt Atlı Spor Kulüpleri, Uluslararası Dede Korkut 28. Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında karşı karşıya geldi.

Müsabaka, oldukça heyecanlı anlara sahne olurken, Dede Korkut’a özel icra edilen maçta kazanan dostluk oldu. 2 devre üzerinden oynanan karşılaşmada Cafer Yurtsever ile Kadir Köprücü isimli sporcuların atları ikinci yarıda maç esnasında birbirine çarptılar.

YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

Atıyla birlikte yere düşen Yurtsever, düştüğü yerden kalkarak atına müdahale ederken, bir süre yerde kalan at müsabakayı izleyemeye gelenleri ve sahibini korkuttu. Eyerin açılmasıyla yerde baygın şekilde yatan at kendine geldi. Maç, kalınan yerden devam edilerek tamamlandı.

"AT ÇARPIŞMASI OLDU AMA KİMSE ZARAR GÖRMEDİ"

Ciritçi Şahin Köprücü, keyifli bir maç izlediklerini, maçın ortalarına doğru atların çarpışmasıyla keyiflerinin kaçtığını söyledi. Köprücü, "Dede Korkut Şölenlerinin bugün 3'üncü günü ve son günü. Güzel bir maç oynandı, güzel bir müsabaka oldu. Bayburt Atlı Spor Kulübü ile Dede Korkut Atlı Spor Kulübü arasında güzel bir maç oldu. Ufak tefek sıkıntılar oldu, at çarpışması oldu ama çok şükür kimse zarar görmedi. Maçı izlemeye gelen seyircilerimize de çok çok teşekkür ederiz. Güzel bir müsabaka oldu, inşallah seneye daha güzelini yapacağız" diye konuştu.