Çirkefe taş atma üstüne sıçrar atasözünün anlamı nedir?

Çirkefe taş atma üstüne sıçrar atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

KAYNAK: İHA
Çirkefe taş atma üstüne sıçrar atasözünün anlamı nedir?

Çirkefe taş atma üstüne sıçrar atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Kötü insanlarla uğraşanlar hayatta başarılı olamaz ve istediği emellere ulaşamaz.

Çünkü kötü insanlar bu isteklerin önüne ket vurur ve kendisiyle uğraşıldığı için kişinin zarar görmesini ister. Bu doğrultuda hedefine ulaşmak için her türlü kötülüğü yapabilir.

ÇİRKEFE TAŞ ATMA ÜSTÜNE SIÇRAR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Ev sahibinle sürekli tartışma, komşu muhabbeti kur. Çirkefe taş atma üstüne sıçrar yarın seni evden atabilir.

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