Ciro endeksi arttı

Kaynak: AA
Ciro endeksi arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, mayısta 2023’ün aynı ayına oranla yüzde 66,8 yükseliş gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına dair ciro endekslerini yayımladı.

Açıklanan verilere göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,8 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, yine aynı dönemde yıllık olarak yüzde 66,8 artış gösterdi.

SANAYİ VE İNŞAAT ENDEKSLERİ

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 60,4 yükseliş gösterdi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de ilgili ayda bir önceki aya oranla yüzde 1,5 artış gösterdi.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksinde, mayısta yıllık bazda yüzde 87,4, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksinde de nisan ayına göre yüzde 5,7 artış görüldü.

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