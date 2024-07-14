Ciro Immobile'den Icardi ve Dzeko açıklaması

Beşiktaş’ın yeni transferi Ciro Immobile, siyah-beyazlı kulübün kendisini çok istediğini ve bu durumun kararında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Slovenya kampına katılan İtalyan golcü, düzenlenen basın toplantısında, “Beşiktaş’ın beni çok istediğini gördüm. Burada yeni bir maceraya başlıyorum. Önemli işler yapmak istiyoruz. Bu sezon çok istekli başlayacağız. Taraftarları mutlu etmeye çalışacağız,” dedi.

Immobile, Beşiktaş taraftarlarının havalimanındaki karşılamasının kendisini çok duygulandırdığını ve onlara en iyi şekilde hizmet edeceğini vurguladı.

Lazio’dan ayrılmanın zor bir karar olduğunu ifade eden tecrübeli oyuncu, “Sekiz yıl sonra sizi seven bir şehirden ayrılmak zor oldu. Ancak futbol böyle. Yeni bir sayfa açtım ve mutluyum. Ailemle birlikte bu kararı aldık. Beşiktaş’ın ilgisi bizi çok mutlu etti,” diye konuştu.

İtalya Ligi Serie A’da gol krallığı yaşamış Fenerbahçeli Edin Dzeko ve Galatasaraylı Mauro Icardi gibi isimlerle rekabet edeceğini belirten Immobile, “Takım için önemli olmak ve yardımcı olmak istiyorum. 3 Ağustos’taki Süper Kupa’ya ve sezona iyi hazırlanma hedefindeyiz,” dedi.

Immobile, saha içinde ve dışında liderlik yapacağını belirterek, “Takımımız gol anlamında liderlik yapan bir profil arıyordu. Geçen sezondan sonra bu sezona iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Hocamızla konuştuk ve takımın ihtiyacına göre nerede oynayacağıma karar vereceğiz,” ifadelerini kullandı.

Gol sayısı vermekten kaçınan Immobile, “Gol konusuyla ilgili hiçbir zaman söz vermem ama elimden gelenin en iyisini yapacağım. İstanbul büyük bir şehir ve burada büyük işler başarmak istiyorum,” dedi.

Kariyerinde lig şampiyonluğu olmayan Immobile, “Takım arkadaşlarımla şampiyon olmak için elimden geleni yapacağım. Beşiktaş gibi bir camia her zaman en üstü hedeflemelidir,” diyerek sözlerini tamamladı.