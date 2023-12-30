Citroën ë-C3'e 'Ecobest' ödülü

Avrupa'da satışı başlamadan bir anda 10 bin sipariş alan Citroën ë-C3'e büyük ödül geldi. Teknolojik ve fonksiyonel ürünleriyle dikkat çeken Fransız otomobil devi çevresel etkiyi azaltma konularının önemli ödülü "Ecobest" 2024 ödülüne layık görüldü.

Autobest jürisi tarafından tarafından belirlenen Ecobest 2024 ödülüne layık görülen elektrikli C-3 erişebilirlik sorununa somut bir çözüm sunmuştu.

Avrupa’da üretilen ilk elektrikli B Segmenti otomobil olmasıyla da öne çıkıyor. Modern tasarımı, üstün konforu ve zengin donanım yelpazesini buluşturarak elektrikli yaşamı kolaylaştırıyor. Ecobest 2024 ödülü, otomotiv konusuyla ilgilenen 31 gazeteci tarafından belirleniyor.