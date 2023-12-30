Citroën ë-C3'e 'Ecobest' ödülü

Kaynak: Haber Merkezi
Citroën ë-C3'e 'Ecobest' ödülü
Fransız otomobil devinin ürettiği elektrikli Citroën ë-C3 Ecobest 2024 ödülüne layık görüldü.

Avrupa'da satışı başlamadan bir anda 10 bin sipariş alan Citroën ë-C3'e büyük ödül geldi. Teknolojik ve fonksiyonel ürünleriyle dikkat çeken Fransız otomobil devi çevresel etkiyi azaltma konularının önemli ödülü "Ecobest" 2024 ödülüne layık görüldü.

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Autobest jürisi tarafından tarafından belirlenen Ecobest 2024 ödülüne layık görülen elektrikli C-3 erişebilirlik sorununa somut bir çözüm sunmuştu.

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Avrupa’da üretilen ilk elektrikli B Segmenti otomobil olmasıyla da öne çıkıyor. Modern tasarımı, üstün konforu ve zengin donanım yelpazesini buluşturarak elektrikli yaşamı kolaylaştırıyor. Ecobest 2024 ödülü, otomotiv konusuyla ilgilenen 31 gazeteci tarafından belirleniyor.

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