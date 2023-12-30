Emeklilerin iyi zam umudunu yıkan haber. Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamayla SSK ve BAĞ-KUR emeklilerini bir kez daha yıktı.

Sabah Gazetesi'ne konuşan ve alt gelir gruplarının gözetileceğini ifade eden Cevdet Yılmaz, memur ve emeklisinin zam oranını 2024 yılı için yüzde 50 oranında olacağını söyledi.

Cevdet Yılmaz'ın söylediklerinin satır aralarından SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin enflasyon farkı dışında alabileceği refah payı için yılın ikinci yarısını işaret ettiği ortaya çıktı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine enflasyona göre artış yapılacağını söyleyen Cevdet Yılmaz, bu grubun aylıklarının yılın ikinci yarısda görece daha yüksek artacağını ifade etti. Bu hangi anlama geldiği ortada. Memur ve emeklisinin alacağı zammın yüzde 50 civarında olacağı netleşirken, işçi emeklisiyle esnaf emeklisinin sadece zam değil sadece enflasyon farkı alacağı bu açıklamayla ortaya çıkar gibi oldu.

ENFLASYON RAKAMLARI 3 OCAK'TA AÇIKLANACAK

Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'ın işaret ettiği enflasyon rakamları 3 Ocak 2024 günü açıklanacak. İşçi ve esnaf emeklileri şu ana kadar yüzde 33,66 enflasyon farkı almayı hak kazandı. 3 Ocak'ta açıklanacak olan enflasyon rakamları için Anadolu Ajansı'nın ekonomistler arasında yaptığı ankette yüzde 3,19 oranı çıkmıştı. Buna göre yüzde 33,66 enflasyon farkı alma hakkını kazanan emekli, yaklaşık 3,19'un da üzerine konması ve aylık farkla birlikte yüzde 37'nin biraz üzerinde enflasyon farkı alacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın enflasyon rakamlarını işaret etmesi, refah payı olmayacak şeklinde değerlendirildi. Yılmaz'ın bunun yanında, yılın ikinci yarısında daha yüksek olacağını belirtmesi emekliyi bir kez daha yıktı.