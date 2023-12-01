Çivi çiviyi söker atasözünün anlamı nedir?

Çivi çiviyi söker atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir olumsuz durum ya da davranışın çözümü o şeyin doğrusuyla değiştirilirse unutmak ya da unutturmak mümkün olabilir anlamında kullanılan bir atasözüdür.

Bir kişi veya hayvanın kaybında da onun acısını unutmak için yeni birini bulmanın ya da yeni bir hayvan sahibi olmanın acıyı unutturacağı anlamında da kullanılır.

ÇİVİ ÇİVİYİ SÖKER ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Öğretmeninin yanında küfür ederek büyük ayıp etmişsin ama çivi çiviyi söker artık daha temkinli davran.

Kedin öldü diye hayvanlara küsme, çivi çiviyi söker sokaktan bir hayvan daha kurtar. Hem belki onu da çok seversin.