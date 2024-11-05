'Çizgim 6 ok' diyen Köksal altıncı oku unuttu! Sosyal medyanın diline düştü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'Çizgim 6 ok' diyen Köksal altıncı oku unuttu! Sosyal medyanın diline düştü

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal katıldığı canlı yayında, CHP’nin 6 okunun temsil ettiği Atatürk ilkelerinden birini unutunca olanlar oldu.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) simgesi olan 6 oku temsil eden ilkelerden birini unutması sosyal medyada gündem oldu.

DEM Partili belediyelere kayyum atanması konusunda bir televizyon kanalında canlı yayında konuşan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'nin İstanbul Esenyurt'taki mitingine katılmama nedeni sorulunca, yanındaki notlara göz atarak konuşmaya başladı.

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"ÖZÜR DİLERİM, ÇOK HEYECANLANDIM"

Köksal, “Bunu seçim öncesinden bu yana her yerde söylüyorum. Atatürk'ün tanıdığı haklar sayesinde seçilip gelmiş bir Atatürkçü olarak çizgim belli. Devletçiyim ve devletçilik anlayışım asla partizanlık değildir” sözlerini söylediği esnada ardından konuşmasını CHP’nin 6 okunda belirtilen ilkelerle devam etmek istedi. Ancak, ilkeleri sayarken “Çizgim belli, 6 okun çizgisi; devletçilik, devrimcilik, milliyetçilik, laiklik, halkçılık” dedikten sonra son ilkeyi hatırlayamayınca gülümseyerek “Özür dilerim, çok heyecanlandım” dedi.

Stüdyodakiler de ilkeleri tamamlamaya çalıştı. Köksal’ın bu anları sosyal medyada oldukça tartıştı.

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